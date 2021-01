Inter-Benevento, Ranocchia (Inter Tv): “Cerco di farmi trovare pronto. Ci attendono partite difficili, ma la rosa è all’altezza”

Fra le novità di formazione nell’Inter che ha affrontato il Benevento nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A c’è stato Andrea Ranocchia, tornato titolare al posto di un Stefan de Vrij, tenuto a riposo in vista della semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Il difensore nerazzurro ha disputato una buona prova, anche se non è stato molto impensierito dall’attacco sannita, mai arrivato al tiro in porta.

Queste le sue parole ad Inter Tv dopo il fischio finale: “Quando vengo chiamato in causa cerco sempre di farmi trovare pronto e disputare buone prove, sfruttando l’occasione. Stiamo costruendo una mentalità importante, quindi ragioniamo di squadra. Non possiamo distrarci mai, né quando stiamo 0-0 né quando stiamo vincendo 4-0″.

Sul tour de force che attende l’Inter: “Ci sono diverse partite toste, ma questo vuol dire che siamo in corsa per tanti obiettivi. La rosa è ampia, noi siamo pronti”.

Ranocchia parla anche di Inter–Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia in programma martedì: “E’ sempre una sfida particolare, abbiamo dimostrato che stiamo bene e ci giocheremo il passaggio del turno”.

