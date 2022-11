Inter-Bologna, le probabili formazioni: cambi in vista in attacco

L' Inter non può indugiare troppo sulla brutta sconfitta, l'ennesima in campionato, rimediata contro la Juventus . Domani infatti a San Siro arriva il Bologna e i nerazzurri sono chiamati a riscattarsi immediatamente con una vittoria.

Inzaghi dovrebbe confermare quasi in blocco la formazione uscita sconfitta da Torino, salvo qualche piccola modifica. Al centro della difesa dovrebbe essere dirottato Acerbi, che contro la Juventus a Torino era a sinistra , con De Vrij in panchina e Bastoni di nuovo sul centro sinistra. In attacco poi potrebbe finalmente arrivare il turno di riposo per Lautaro Martinez, con Correa dal primo minuto al fianco di Dzeko. Queste le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport: