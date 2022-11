Eto’o si ispira all’Inter del 2010: “Vorrei lo stesso per il Camerun”

La loro selezione si ritroverà nel Gruppo G, un girone di ferro nel quale dovranno vedersela con Brasile, Serbia e Svizzera. E come spiegato dallo stesso Eto' ai microfoni ufficiali della Fifa, al suo Camerun servirà un'impresa in stile Inter del Triplete per cercare di rendere storico il prossimo Mondiale: "Nessuno nel 2010 vedeva l'Inter poter vincere la Champions e Mourinho ha fatto una pazzia, con un gruppo di uomini e di guerrieri. Vorrei qualcosa del genere anche per il Camerun".