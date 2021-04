Sabato c’è Bologna-Inter: riviviamo insieme i precedenti più importanti

Sabato sera i neroazzurri scenderanno in campo al Dall’Ara contro ilalle ore 20.45, gara valevole per la 29esima giornata di. Il direttore di gara sarà Giacomelli . Ad affrontarsi ci saranno due squadre in grande forma: l’arriva dall’incredibile striscia di 8 vittorie consecutive, il Bologna, dopo un brutto periodo, ha infilato due successi di fila contro

Gli emiliani sono un avversario ostico, in grado di mettere in difficoltà ogni tipo di squadra: se sono in giornata, possono far male. La squadra di Mihajlović, ex Inter, ha giocato brutti scherzi negli ultimi anni ai neroazzurri. Andiamo, quindi, a vedere i precedenti.