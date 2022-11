Inter-Bologna, le probabili formazioni: Inzaghi chiede il riscatto ai suoi titolari

Mercoledì 9 novembre a San Siro, alle ore 20.45, l'Inter ospiterà il Bologna nella 14° giornata di Serie A, la penultima prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Il momento non è positivo per i nerazzurri, reduci da un mese di ottimi risultati ma ripiombati nell'oscurità dopo il pesante ko contro la Juventus allo Stadium. Al contrario, invece, i rossoblu di Thiago Motta, subentrato a Sinisa Mihajlovic circa due mesi fa, hanno centrato quattro vittorie consecutive, di cui tre in campionato e una in Coppa Italia. Per provare ad invertire il trend, dopo il doppio confronto di ieri ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi pretende un riscatto da parte dei suoi titolari questa sera. Proprio per questo dal 1' dovrebbero scendere in campo gli stessi che hanno affrontato la Juventus, con l'unico cambio di Bastoni per Acerbi (che si sposterà al centro al posto di de Vrij).