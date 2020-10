Inter-Borussia M, Eriksen raggiunge la sufficienza. Per i quotidiani fa un passo in avanti

Non si può assolutamente dire che sia stata una gara negativa quella giocata ieri sera da Christian Eriksen contro il Borussia M’Gladbach. Il trequartista dell’Inter, andando anche diverse volte vicino alla rete, è riuscito finalmente a sfruttare gli ampi spazi sulla trequarti, ma probabilmente proprio per questa grande libertà ci si poteva comunque aspettare qualcosa in più. Alla fine dei conti, come ribadito dalla maggior parte dei quotidiani, la sua prestazione manifesta un passo in avanti rispetto alle precedenti uscite e merita la sufficienza. Ecco voti e giudizi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Il passo in avanti rispetto alle ultime uscite c’è. Cala con il passare dei minuti e non è quasi mai un fattore decisivo. E per questo in fondo era stato acquistato: fare la differenza.

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – Uno come lui, in assenza di ritmo, di intensità e di idee collettive, dovrebbe prendere in mano la squadra e inventare giocate, fare assist, dare colore alla manovra, invece è ancora un po’ timido. Non gioca male, gioca poco, perché quando entra in scena si vede la sua qualità.

TUTTOSPORT 6 – Croce e delizia, come sempre: per 20 minuti è abulico e l’Inter non lo cerca. Poi lentamente si accende, crea qualche occasione e prova a entrare nel vivo del match. Gara comunque migliore di molte altre.

PASSIONE INTER 6 – Era l’uomo più atteso. Ci mette del suo, andando vicino due volte al gol nel primo tempo. In Europa sembra che Eriksen si trova più suo agio. Gli spazi concessi dal Borussia gli permettono di svariare sulla trequarti, anche se la scintilla sembra non scoccare mai.

