Verso Genoa-Inter, ora è emergenza totale. Da Young a Skriniar: come stanno i positivi

Antonio Conte ha gli uomini contati in vista della trasferta in programma sabato pomeriggio al Marassi contro il Genoa. Dopo la positività di Hakimi, il settimo ad essere contagiato, è scattato l’isolamento fiduciario per la squadra che sarà libera di decidere se dormire ad Appiano o limitarsi al tragitto casa-centro sportivo.

Nainggolan e Bastoni sono guariti ma altri quattro risultano ancora positivi: Young ha ricevuto l’esito ieri mattina e oggi ripeterà l’esame, lo stesso discorso vale per Skriniar che è ancora in Slovacchia. Radu e Gagliardini aspettano gli esiti dei tamponi che arriveranno in giornata.

A prescindere da ogni discorso, nessuno di questi quattro, anche nel caso di negatività, potrà giocare dal primo minuto a Genova. A loro si aggiunge ora anche Hakimi e i problemi per Conte aumentano

