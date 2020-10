Inter-Borussia M’Gladbach, Sensi neanche in panchina: per lui nuovo affaticamento muscolare

L’Inter sta per scendere in campo questa sera contro il Borussia M’Gladbach per la prima gara di Champions League. Come si è potuto notare nella distinta presentata da Antonio Conte prima del match, Stefano Sensi non sarà presente neanche in panchina. Per lui, come riferito dal giornalista Matteo Barzaghi, nuovo problema muscolare per la quale il mister ha preferito non rischiarlo. Sono invece presenti in panchina Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan, entrambi risultati negativi al secondo tampone e guariti definitivamente dal Covid-19.

