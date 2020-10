Inter-Borussia Mönchengladbach, arbitra Kuipers: precedente amaro con i nerazzurri

Sarà Björn Kuipers ad arbitrare la partita dell’Inter contro il Borussia Mönchengladbach, gara d’esordio per i nerazzurri in questa edizione di Champions League. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, mentre il quarto uomo sarà Allard Lindhout. Ad assistere il fischietto olandese dalla sala del Var saranno presenti Danny Makkelie e Jan de Vries.

Uno solo il precedente di Kuipers con i nerazzurri, particolarmente amaro per gli uomini di Conte: l’arbitro ha infatti diretto la partita fra Inter e Barcellona giocata allo stadio Meazza durante la scorsa stagione e valevole per l’ultima giornata della fase a gironi. I catalani, in campo con diversi giovani in quanto già qualificati, riuscirono comunque ad imporsi per 1-2, eliminando i meneghini dalla massima competizione continentale.

