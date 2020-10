CdS – Inter, scatta l’ora di Eriksen: titolare in una tra Borussia Mönchengladbach e Genoa

Potrebbe scattare l’ora di Christian Eriksen, nella prima settimana di Champions League dell’Inter di Antonio Conte. Dopo qualche minuto nel derby di Milano ed aver brillato con la maglia della sua Danimarca nella sosta per le Nazionali, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Tottenham dovrebbe avere delle chance da titolare in questa settimana.

Con le sfide a Borussia Mönchengladbach (prima uscita stagionale dei nerazzurri in Champions League) e Genoa, Antonio Conte dovrebbe operare un consistente turnover: per questo motivo, è probabile che a Christian Eriksen venga affidata una maglia da titolare in una delle prossime due sfide dei nerazzurri.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<