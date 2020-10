Sky – Buone notizie per Conte: Nainggolan e Bastoni ad Appiano con vista Champions League

Dopo la deludente sconfitta maturata nel derby contro il Milan arrivano finalmente buone notizie per Antonio Conte. Quest’oggi, infatti, ad Appiano Gentile si sono rivisti sia Alessandro Bastoni che Radja Nainggolan, guariti definitivamente dal Covid come comunicato da loro stessi su Instagram nei giorni scorsi. I due, nell’attesa di completare i test medici necessari per poter tornare in campo dopo il tampone negativo, si sono allenati individualmente al centro sportivo nerazzurro. Le lungaggini mediche ne hanno impedito la presenza nel derby ma, secondo quanto riporta Sky, non dovrebbero influenzare l’esordio in Champions League.

Mercoledì contro il Borussia Mönchengladbach, infatti, dovrebbero rientrare tra i disponibili sia Bastoni che Nainggolan, utilissimi, insieme al rientro di Sensi, a restituire profondità ad una panchina che, nel derby, era ridotta all’osso. Per quanto riguarda Gagliardini, Skriniar, Radu e Young, invece, servirà ancora un po’ di pazienza.

Contro i tedeschi servirà una grande prestazione – ed una vittoria -, di duplice importanza: partire bene nel cammino in Champions League e mettersi alle spalle la delusione portata dal ko contro il Milan.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<