Inter, come arrivano alla Champions League le rivali del girone? Risultati e stato di forma

In casa Inter si prospetta un avvicinamento alla prima giornata della fase a gironi di Champions League piuttosto cupo. La sconfitta nel derby, nonostante una buona partita disputata, ha lasciato l’amaro in bocca a tutti, a soli tre giorni dall’esordio nella massima competizione europea. Mercoledì a San Siro, infatti, arriverà il Borussia Mönchengladbach, reduce da un pareggio per 1-1 in Bundesliga contro il Wolfsburg grazie alla rete su rigore di Hofmann. Le altre due avversarie del girone, poi, hanno vissuto un weekend letteralmente opposto: da una parte lo Shakhtar Donetsk ha annichilito per 5-1 il L’viv grazie ad una doppietta di Kovalenko ed alle reti di Marcos Antonio, Dentinho e Solomon. Dall’altra, invece, un Real Madrid irriconoscibile cade in casa per 0-1 contro il Cadice.

Ecco qui di seguito, riassunti, i risultati delle eurorivali dell’Inter.

REAL MADRID-Cadice 0-1

SHAKHTAR DONETSK-L’Viv 5-1

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH-Wolfsburg 1-1

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<