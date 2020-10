Dopo essere stato uno dei migliori in campo della squadra nel derby, Arturo Vidal si affida ai suoi social per rivolgersi ai tifosi, comprensibilmente delusi per il ko contro il Milan. Il cileno, leader tecnico e mentale della squadra, ha scritto quanto segue come didascalia del post che trovate qui di seguito: “Non è così che si inizia, ma continuiamo a lavorare per migliorare giorno dopo giorno. Forza Inter!”.

Ecco qui di seguito il post del cileno.