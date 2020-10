Wanda e la triste provocazione. Anche Nicola Savino non ci sta: “Pensavo fosse amore, invece…”

E’ il giorno dopo il Derby di Milano, ed è dunque la giornata di analisi e pensieri prima di fiondarci sul primo incontro dei gironi di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. E’ il momento anche delle risposte alle provocazioni, come nel caso di Nicola Savino con Wanda Nara.

La provocazione dell’agente dell’ex interista Mauro Icardi “Senza amore non si vince il derby, complimenti ai miei amici del Milan”, è stata sicuramente un’uscita poco felice. Il rapporto tra l’argentino e l’Inter è ormai finito ed a prescindere da come è andato è ormai un giocatore del Paris Saint Germain. Senza dimenticare – poi – che gli ultimi 3 derby prima di quello di ieri sono stati vinti tutti dalla formazione nerazzurra, ed Icardi non era in campo. Il noto tifoso Savino gli ha dunque risposto con un titolo del celebre film di Massimo Troisi: “Pensavo fosse amore… invece era un calesse”.

