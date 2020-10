Genoa, Parma ma anche Real Madrid ed Atalanta. Per Conte sei partite in 20 giorni che potranno dire tanto

Un derby – quello di ieri – giocato in totale emergenza per i tanti problemi che sta affronta l’Inter in questo momento. E’ arrivata una sconfitta immeritata per quello che si è visto in campo, con il Milan che è stato bravo a sfruttare gli errori dei nerazzurri. Ma – a prescindere da come sia arrivata – è sempre una sconfitta, ed ora la classifica dice 7 punti in 4 giornate.

Nulla di allarmante visto che siamo solo all’inizio di questa particolare stagione, in cui la fortuna giocherà un ruolo importante. Adesso però arriva un tour de force importante, con 6 partite in 20 giorni per la squadra di Antonio Conte che potranno dire molto. Match – soprattutto in campionato – contro avversari sulla carta inferiori ed in cui ci sono poche alternative alla vittoria. Altri – in Champions League e contro l’Atalanta in Serie A – che potranno dare indicazioni ben precise su dove può arrivare questa squadra e quali obiettivi si possono raggiungere.

Saranno tre settimane intense, in cui ogni partita può risultare fondamentale ai fini della stagione. Recuperare gli assenti – le notizie della negatività di Bastoni e Nainggolan sono sicuramente incoraggianti – e cercare di lavorare di più sull’equilibrio in campo sono i compiti all’ordine del giorno. 20 giorni per capire chi e cosa siamo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<