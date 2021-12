Inter-Cagliari, le formazioni UFFICIALI: Sanchez-Lautaro davanti, la decisione su Dimarco

Le scelte di Inzaghi e Mazzarri per la sfida di stasera

Manca circa un'ora a Inter-Cagliari, mancano circa sessanta minuti all'inizio della sfida che potrebbe consegnare l'Inter - in caso di vittoria - alla vetta solitaria della classifica: sarebbe la prima volta per Inzaghi, col tecnico piacentino finalmente pronto a raccogliere i frutti del suo lavoro che, piano piano, stanno venendo fuori. Intanto ecco le scelte ufficiali di formazione degli allenatori per la gara in programma per le 20.45 a San Siro: