Inter-Cagliari 4-0, le PAGELLE: Barella, che risposta! Lautaro si rifa, Calha e Maravilla

I voti dei protagonisti del match di San Siro

DE VRIJ 6,5 - Il centrale olandese rientra e la differenza si sente. Perfetto in ogni tipo di situazione.

DUMFRIES 7 - Nel primo tempo alterna buone cose ad errori ma poi...spettacolo Dumfries. Approfitta delle praterie e si inserisce alla grande. Meriterebbe un gol. E non dimentichiamoci del rigore guadagnato. (72' DIMARCO 6 - Solito spirito da parte dell'interista e nerazzurro Federico Dimarco.)

BARELLA 8 - Ma che risposta al rosso di Madrid! Preferiva non segnare al Cagliari: promessa mantenuta, peccato faccia due assist impressionanti. Ti vogliamo così Nico, sempre.

BROZOVIC 7 - Cosa possiamo aggiungere a quello detto fin qui? È determinante, in ogni cosa faccia l'Inter. Standing ovation meritatissima. (72' VIDAL 6 - Entra e va vicino al gol.)

CALHANOGLU 7,5 - È il giocatore più importante in questo momento. Ennesimo assist da fermo e, come se non bastasse, ecco un super gol. Uno dei suoi. (75' SENSI S.V.)