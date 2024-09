Inter con tre ‘attaccanti’: la novità di Inzaghi nel derby

Ci siamo, solamente poche ore ci separano all’atteso derby della Madonnina. Questa sera, con fischio d’inizio alle 20.45, Inter e Milan si sfideranno nel tutto esaurito di un San Siro colorato quasi interamente di nerazzurro.

Per Simone Inzaghi sarà l’opportunità di vincere il suo sesto derby consecutivo, ma anche di approfittare del pareggio di ieri tra Juventus e Napoli per avanzare in classifica. Prospettive diverse per Paulo Fonseca che ha soprattutto bisogno una buona prestazione dei suoi per tenersi incollato la panchina rossonera.

Un Milan che potrebbe presentarsi all’appuntamento con un modulo inedito per cercare di sorprendere i nerazzurri, vale a dire con un 4-4-2 con Leao e Pulisic sulle fasce e la coppia d’attacco composta da Morata ed Abraham. Un assetto a cui Inzaghi ha intenzione di rispondere con una novità tattica per quanto riguarda la fase offensiva.

Come ribadito da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ritroverà dal primo minuto Federico Dimarco dopo l’affaticamento ai flessori di settimana scorsa. L’esterno nerazzurro, come visto in parte nel poker sull’Atalanta, dovrebbe agire da attaccante aggiunto sulla linea di Lautaro e Thuram con quel movimento a mezzaluna che ha messo in crisi i difensori di Gasperini. Un asse consolidato con Bastoni che da terzo centrale dovrebbe dunque trasformarsi in un vero e proprio esterno, facendo scivolare tutta la squadra verso sinistra.