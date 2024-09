Inzaghi a caccia del RECORD: non è mai successo nella storia

Quella di questa sera sarà una partita speciale per Simone Inzaghi per diversi motivi. Il tecnico nerazzurro sa bene di non essere partito col piede giusto in campionato e non vuole farsi sfuggire l’opportunità di scavalcare con una sola vittoria nel derby sia Juventus che Napoli in classifica.

Dopo l’incredibile prestazione espressa contro il Manchester City lo scorso mercoledì in trasferta, l’allenatore si aspetta di vedere lo stesso livello di attenzione e la stessa cura dei dettagli da parte dei suoi ragazzi anche questa sera contro il Milan. Come visto più volte negli ultimi big match, dunque, la sua Inter potrebbe partire col turbo già nei primi minuti per cercare di mettere subito la gara in discesa.

A livello personale, inoltre, questo derby potrebbe far entrare definitivamente Inzaghi nella storia di Inter-Milan. Dopo le sei vittorie di fila messe a segno negli ultimi incroci, il tecnico nerazzurro con il settimo successo diventerebbe il primo allenatore a raggiungere un traguardo simile. Nessun tecnico e nessun club è mai riuscito prima a stabilire un filotto di vittorie così lungo.