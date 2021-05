TS – Inter, il finanziamento per strappare il sì di Conte. Discorso rinnovo rinviato a dicembre

Il tecnico leccese avrà un confronto con Zhang nei prossimi giorni

I 250 milioni di euro in arrivo nei prossimi giorni dall'accordo in chiusura con Oaktree consentiranno a Steven Zhang di poter arrivare al vertice con Antonio Conte con delle solide basi economiche. In questo senso, dunque, il presidente nerazzurro dovrebbe riuscire a strappare la riconferma del tecnico leccese, assicurandogli chiaramente che il progetto avrà ancora importanti margini di crescita e potrà fare affidamento su quei calciatori che durante quest'ultima stagione si sono resi indispensabili per la vittoria del campionato.

Stando alle ultime riportate questa mattina da Tuttosport, in questo momento l'allenatore è più vicino ad una permanenza che ad un addio, anche sei in programma non sono previsti discorsi per il rinnovo. Trattative che eventualmente potrebbero ripartire dal prossimo dicembre, ma che al momento a causa dei noti problemi economici non sono state inserite all'ordine del giorno. Va ricordato infatti che Antonio Conte è legato all'Inter da un contratto in scadenza nel giugno 2022, ma che in quest'ultimo anno riceverà un aumento per un ingaggio complessivo da 13,5 milioni di euro.