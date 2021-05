Accadde oggi – 19 maggio 1985, Inter-Ascoli 5-1: Altobelli e Rummenigge demoliscono i bianconeri

Il 19 maggio 1985 a San Siro va in scena la 30esima giornata di Serie A: l'Inter di Ilario Castagner batte 5-1 l'ormai retrocesso Ascoli.

Nel corso del primo tempo i nerazzurri faticano a sbloccare il risultato, ma il gol che rompe il ghiaccio arriva sul finire della prima frazione di gioco: cross dalla destra di Rummenigge per Marini che salta con un rimpallo Nicolini e batte Corti per l'1-0. Sui titoli di coda del primo tempo arriva il raddoppio nerazzurro: fallo di mano di Iachini e calcio di rigore per l'Inter che Altobelli trasforma per il 2-0.