CdS – Inter, fallito il taglio degli stipendi: Zhang pensa a 4 cessioni

Il presidente nerazzurro vuole abbassare il monte ingaggi della rosa

Come ci si poteva aspettare, non è andato a buon fine il tentativo portato avanti da Steven Zhang nella speranza di riuscire a convincere alcuni dei propri calciatori a tagliarsi due mesi di stipendio. In attesa che arrivi il finanziamento da 250 milioni di euro, il presidente nerazzurro avrebbe pensato così a delle strategie alternative. In particolar modo, per non toccare i titolarissimi di Antonio Conte, starebbe pensando a sacrificare sul mercato quattro calciatori all'interno della rosa con degli ingaggi molto elevati e in questo momento fuori budget.