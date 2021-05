TS – Vecchi: “Dimarco pronto per il grande salto: Conte ci può puntare.”

L'ex allenatore della Primavera nerazzurra: "Federico ha sempre evidenziato grandi qualità."

Stefano Vecchi, tecnico del Südtirol, è stato allenatore della Primavera dell'Inter dal 2014 al 2018 dove ha avuto, tra gli altri, anche Federico Dimarco come giocatore praticamente in tutto il suo percorso nelle giovanili nerazzurre. Vecchi, in un'intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato dell'esterno del Verona e del suo ritorno all'Inter: "La società nerazzurra ha sempre puntato su di lui: rispecchiava il profilo del prospetto dal sicuro avvenire. Quando lo andai a vedere nelle finali nazionali dell'Under-17, ebbi sicuramente un'impressione positiva. In quella squadra si distinsero diversi giocatori: Bonazzoli, per esempio, e Dimarco con Radu che arrivò successivamente. Loro erano i fiori all'occhiello dell'annata. Federico giocava da terzino sinistro ma era un'ala, era sempre avanti."