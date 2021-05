TS – Inter, Perisic attratto dal ritorno in Bundesliga. Dal Chelsea il possibile sostituto

L'esterno croato non è considerato un incedibile da club e allenatore

Dopo una buona stagione in cui ha dimostrato sia a se stesso che ad Antonio Conte di potersi adattare ad un ruolo più difensivo rispetto alle posizioni ricoperte in carriera, Ivan Perisic potrebbe dire addio dopo l'Europeo. L'esterno croato percepisce un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione, fin troppi rispetto alla politica del taglio dei costi che l'Inter ha in programma di operare. Stando a quanto riferito questa mattina da Tuttosport, l'ex Bayern Monaco sarebbe infatti molto attratto dalla possibilità di rientrare nuovamente in Germania e giocare in Bundesliga, sebbene la Premier League rimanga tra i suoi grandi sogni.