I Top&Flop di Inter-Cremonese 3-1: brilla Barella, male la difesa

Buona (anche) la seconda a San Siro. L'Inter spazza via la Cremonese con tre gol convincenti, ma non senza soffrire. Barella ha dato spettacolo e Correa-Lautaro hanno fatto gol ma dietro c'è ancora da registrare una difesa particolarmente in difficoltà, anche contro una squadra neopromossa. Vediamo chi sono stati i migliori e i peggiori in campo di Inter-Cremonese 3-1.