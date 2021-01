Verso Inter-Crotone, tutti i dirigenti ad Appiano. Tamponi, conferenza e ritiro: il programma della vigilia

E’ stato un primo dell’anno di lavoro per tutti in casa Inter. La squadra si è allenata in vista della sfida in programma domani a San Siro contro il Crotone, tutti i dirigenti si sono presentati ad Appiano per seguire l’allenamento: insieme a Marotta, presenti anche Ausilio e Baccin.

Come riportato da Tuttosport, oggi sono previsti i tamponi per giocatori, staff tecnico e dirigenza. Poi rifinitura e ritiro in vista del match di domani dove in palio ci sono 3 punti importantissimi per la lotta scudetto. Alle 13.30 è in programma la consueta conferenza stampa di Conte.

