Inter squadra da contropiede? I dati su tocchi e durata delle azioni smentiscono

Le statistiche esaltano il calcio propositivo di Conte

L' Inter di Antonio Conte è sempre più dominatrice in campionato: la formazione nerazzurra battendo il Sassuolo ha infilato ieri l'undicesima vittoria di fila , ed è lanciatissima verso il suo undicesimo scudetto. Nonostante questo, non si placano le polemiche intorno al gioco proposto dal tecnico, accusato troppo spesso di essere un contropiedista poco attento al calcio propositivo.

Maurizio Pistocchi, con un post sul proprio profilo Facebook, ha voluto smentire queste accuse. Il giornalista ha infatti mostrato dei dati forniti da InStat, che mostrano come l'Inter sia la seconda squadra, dopo l'Atalanta, per durata degli attacchi da gol e la prima per i tocchi nelle azioni che portano alla rete.