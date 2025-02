“Inter deprimente”: poi la risposta, è scontro Sabatini-Zazzaroni

Come ogni volta il derby d’Italia tra Juventus e Inter ha acceso gli animi di opinionisti e tifosi e questa volta i giudizi negativi sono ovviamente per il popolo nerazzurro dopo la sconfitta a Torino dei ragazzi di Simone Inzaghi. Negli studi di Pressing hanno analizzato la prestazione due noti giornalisti e commentatori di Serie A.

Inizia Sandro Sabatini che attacca l’Inter: “Commenti tenui, l’Inter è stata deprimente e la Juventus entusiasmante. Secondo me ci sono degli alert sull’Inter che sono evidentissimi e riguardano Calhanoglu e Lautaro che stasera ha sbagliato due gol clamorosi. Taremi anche ha sbagliato un contropiede senza dare la palla ai compagni. Se l’Inter è questa o quella di Firenze, metà degli juventini possono giocare in questa Inter. Questo può essere un allarme”.

Ha poi risposto Ivan Zazzaroni che ha voluto più prendere le difese del gruppo di Inzaghi: “Siamo troppo abituati agli allarmi e alle svolte, poi magari ci troviamo la prossima settimana con l’Inter prima e cambiamo discorsi. Il Napoli ha alternative? Come si migliorano i primi undici dell’Inter? Asllani non può essere Calhanoglu, Carlos Augusto non può essere Dimarco, ci sono giocatori imprescindibili, facile cambiare sempre idea”.