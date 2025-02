Scintille Lautaro-Thiago Motta: cos’è successo davvero

E’ stato un finale di gara rabbioso quello di ieri sera per Lautaro Martinez, figlio di una prestazione decisamente non all’altezza. L’attaccante argentino, beccato dalle telecamere in espressioni blasfeme al triplice fischio, si aspettava di vivere diversamente l’atteso derby d’Italia tra Juventus e Inter.

Una reazione scatenata probabilmente anche dallo scontro avuto pochi istanti prima con Thiago Motta sugli sviluppi di rimessa laterale. In molti, specialmente sui social, hanno attaccato il capitano nerazzurro per aver spinto l’allenatore prima di rimettere il pallone in gioco, quando in realtà si è trattato di un contatto leggerissimo ad allontanare il tecnico che peraltro lo aveva precedentemente provocato.

Nel corso del secondo minuto di recupero, come si evince chiaramente dalle immagini, è stato per primo l’allenatore della Juventus a far innervosire Lautaro trattenendogli il braccio destro per impedirgli di rimettere subito il pallone in campo. Un gesto che comprensibilmente l’attaccante non ha preso per niente bene, prima dell’intervento del IV Ufficiale a separare i due avversari per consentire la ripresa del match.