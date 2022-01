Footy Headlines – Ci sarà lo sponsor Digitalbits sulle maglie 2022-23: le anteprime

Il network di blockchain sarà il partner ufficiale dei nerazzurri la prossima stagione

La notizia che Digitalbits (un network di blockchain) sarà il prossimo sponsor principale dell' Inter è dei giorni scorsi : e sembrerebbe essere stata confermata anche in ambienti ufficiali interisti, quale quello del roadshow con gli investitori per il nuovo bond da 415 milioni di euro. Oggi, però, dal sito specializzato Footy Headlines, cominciano a trapelare anche le prime bozze di quelle che dovrebbero essere le magliette che l'Inter indosserà in campo nella stagione 2022-2023.

Il kit, come sempre, sarà della Nike, sponsor tecnico nerazzurro. E il tema delle magliette sarà quello già anticipato nelle scorse settimane: ampie strisce nerazzurre sia sul corpo che sulle maniche dei giocatori, e stavolta si tratterà di strisce definite e non 'sfumate' come quelle di quest'anno. A questo punto, il dettaglio che emerge è che la maglietta non sarà senza scritte e non avrà nemmeno la scritta Socios.com, ma recherà - appunto - l'indicazione di Digitalbits come sponsor ufficiale.