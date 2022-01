Inter, Gosens sa come si espugna Anfield: obiettivo recuperare per il ritorno di Champions

Andò a segno nello 0-2 dell'Atalanta contro il Liverpool

Lorenzo Della Savia

Robin Gosens è uno degli eroi di Anfield del novembre 2020, quando l'Atalanta uscì vincitrice dal tinello del Liverpool: come si espugna la tana dei Reds, il neo-esterno sinistro dell'Inter, lo conosce bene. Ed è forse per questo che, all'Inter, secondo La Gazzetta dello Sport, lo staff di Simone Inzaghi sta lavorando per averlo disponibile e in piena forma per la sfida dell'8 marzo, quando i nerazzurri saranno di scena in Inghilterra per la sfida di ritorno dell'ottavo di finale contro il Liverpool. Una doppia gara che i nerazzurri disputeranno già orfani di Nicolò Barella, espulso nell'ultima partita contro il Real Madrid e destinatario di due giornate di squalifica, senza opposizione da parte dell'Inter: ecco che, quindi, avere Gosens per almeno uno di questi due appuntamenti potrebbe rivelarsi un'arma in più.

Le tappe del recupero

Il calciatore tedesco si sta allenando ad Appiano Gentile già da giovedì scorso: ha lavorato perlopiù in palestra, e starebbe facendo di tutto per cercare di essere disponibile già per il 16 febbraio, quando l'Inter disputerà la partita d'andata contro i Reds. Un obiettivo, questo, accolto con un certo scetticismo da parte dello staff nerazzurro: non che sia impossibile, ma all'Inter si preferirebbe non forzare troppo la mano per evitare ulteriori ricadute dei suoi problemi fisici e per consentire un pieno recupero. Ci sarà, probabilmente, un lavoro di stabilizzazione e poi un mini-richiamo di preparazione per affrontare al meglio la volata finale della stagione. Più probabile, quindi, una presenza ad Anfield l'8 marzo 2022.

Eroe di Anfield

Per tornare a quel 25 novembre 2020, data della vittoria per 0-2 dell'Atalanta in casa del Liverpool, Gosens in quella serata non solo scese in campo da titolare, ma fu anche fondamentale: siglò lui, infatti, il gol del definitivo 0-2 pochi minuti dopo la rete del vantaggio di Ilicic, mettendo a segno la rete che schiantò definitivamente il Liverpool, incapace di reagire nei rimanenti minuti di partita. La vittoria arrivò una ventina di giorni dopo la sonora sconfitta per 0-5 patita a Bergamo proprio contro i Reds, che sembrò mettere la squadra parecchio in salita per gli uomini di Gasp quanto al passaggio del turno. L'Atalanta, tuttavia, anche grazie al trionfo di Anfield, arrivò seconda nel girone e accedette agli ottavi.