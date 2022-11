Doppio regista Brozovic-Calhanoglu, Inzaghi è tentato dalla svolta: i dettagli

Con il recupero completo dall'infortunio di Marcelo Brozovic, Simone Inzaghi studia una novità tattica - parzialmente - innovativa in vista della parte di stagione post Mondiale. Il regista croato, infatti, in queste settimane è stato sostituito perfettamente da Hakan Calhanoglu, diventato ormai un tuttocampista a tutti gli effetti. La domanda che in tanti si sono posti in questi giorni, infatti, è la stessa: come reintegrare Brozovic in un centrocampo che, senza di lui, ha funzionato così bene? Simone Inzaghi prova a dare una risposta, scrive il Corriere dello Sport. Detto che comunque, fino a prima dell'infortunio del croato, i due avevano giocato insieme senza alcun problema.