Ansia Lukaku, domani la verità: risonanza decisiva per capirne le condizioni

Lunedì 14 novembre è la data da segnare in rosso per quanto riguarda il futuro più prossimo di Romelu Lukaku. Il gigante belga, infatti, sarà sottoposto alla risonanza magnetica decisiva per capire se ci siano margini per vederlo in campo al Mondiale oppure no. Il Belgio tiene incrociate le dita, con il CT Roberto Martinez che spera fino all'ultimo di averlo a disposizione almeno per la terza partita del girone, l'1 dicembre contro la Croazia. Al contrario, sarà probabilmente Dodi Lukebakio dell'Hertha Berlino a rimpiazzarlo, scrive La Gazzetta Sportiva.