Qatar 2022, ecco tutti gli impegni dei giocatori dell’Inter convocati al torneo

UN MONDIALE PREOCCUPANTE[/tps_title]</p> I Mondiali in Qatar si stanno avvicinando, portando una nuvola di dubbi sulle big europee, Inter in primis. Tra calciatori infortunati e da rodare e timore che altri possano infortunarsi, la sosta sarà lunga e ricca d'ansia per la dirigenza nerazzurra. Ecco tutti gli impegni che sosterranno i 7 calciatori nerazzurri convocati dalle rispettive nazionali. <!--nextpage--> <p style="text-align: center;">BROZOVIC