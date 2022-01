Verso Atalanta-Inter, le probabili formazioni: c’è Darmian, tocca a Sanchez?

Contro l'Atalanta ci saranno i due protagonisti in Supercoppa Italiana

Il leone in gabbia è stato definitivamente liberato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Alexis Sanchez partirà con ogni probabilità titolare in Atalanta-Inter. La scelta sarà da fare su uno tra Dzeko e Lautaro (favorito il bosniaco). A destra invece ci sarà l'avvicendamento tra Darmian e Dumfries.