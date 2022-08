La Repubblica: “Sanzioni UEFA, le possibili restrizioni sul mercato per l’Inter”

Oltre a una multa, Inter e Roma subiranno delle restrizioni sul mercato

Alessio Murgida

L'articolo del The Times ha scatenato diverse preoccupazioni tra i tifosi nerazzurri e non solo nella giornata di ieri. Secondo il quotidiano, sarebbero in arrivo diverse sanzioni per 10 club europei - tra cui Inter, Milan, Juventus e Roma - sul Fair Play Finanziario da parte della UEFA. La notizia, in realtà, non è nuova visto che già diversi mesi fa, la stessa Inter aveva parlato di un settlement agreement in arrivo insieme alla UEFA.

Oggi La Repubblica ha parlato, in modo approfondito, delle possibili sanzioni in arrivo per l'Inter (e non solo): "Multa da 10 milioni di euro per il Psg, 3 milioni di euro per la Juventus, un paio di milioni per il Milan. Discorso diverso invece per Roma e Inter. I due club, come altri, per esempio Marsiglia e Monaco, stanno trattando da giugno un settlement agreement con la Uefa che dovrebbe concludersi entro dieci giorni."

"Porterà a delle sanzioni economiche anche se lievi (per l’Inter più pesanti che per la Roma) - continua il quotidiano - E soprattutto imporrà restrizioni al mercato, con l’obbligo di chiudere in attivo (la cifra sarà da quantificare) il saldo dei trasferimenti della stagione."

Gli acquisti di Inter e Roma, quindi, saranno limitati dal controllo Uefa dalla prossima stagione, anche se il monitoraggio è già iniziato quest'anno.