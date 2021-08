Inter-Genoa, alcuni dati interessanti sul poker nerazzurro

I campioni d'Italia hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi

Una partenza da sogno quella della nuova Inter di Inzaghi . Si è visto un grande calcio, uno spettacolo per tutto il pubblico di San Siro che dopo più di un anno e mezzo è tornato a popolare le tribune della Scala del Calcio. Ieri il binomio tra la spinta dei tifosi e le azioni strepitose dei nerazzurri ha sfiorato la perfezione. É solo l'esordio, nessuna esaltazione, ma possiamo avere già le prime vere indicazioni dell'Inter targata Simone Inzaghi.

Il primo dato che conferma una tendenza già vista con Antonio Conte: Brozovic e de Vrij sono i registi di questa squadra. I due nerazzurri sono stati i calciatori che hanno più volte toccato il pallone, in particolare spicca l'olandese con il 97.3% di riuscita di passaggi, secondo Statsbomb. L'unica grande novità in tal senso è Edin Dzeko: il bosniaco è sceso più volte sulla linea dei centrocampisti per aiutare nella manovra. Sullo stesso secondo gol dell'Inter, l'ex Roma serve Calhanoglu a 30/40 metri dalla porta.