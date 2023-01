Inter-Hellas Verona, Inzaghi: “Il calendario impone tanti impegni. Abbiamo problemi a centrocampo””

Mancano pochi minuti a Inter-Hellas Verona , 18a giornata di Serie A . A San Siro, la squadra di Simone Inzaghi cerca una vittoria per rimettersi in carreggiata.

CENTROCAMPO - "Abbiamo qualche problema, in Coppa eravamo contati. Stasera Calhanoglu e Barella hanno dato la loro disponibilità, però vengono da piccoli problemi e ho deciso di cominciare con Calhanoglu. Con Barella vedremo a gara in corso, ma comunque c'è sempre Asllani in panchina".