Verso Inter-Juve, le ultime sulle probabili formazioni: Pirlo cambia in attacco

A poche ore dal fischio d’inizio di Inter-Juventus si profila una gara in cui, al netto di qualche assenza, entrambi gli allenatori vogliano mandare in campo la miglior formazione possibile. Sebbene i nerazzurri abbiano come assoluta priorità lo Scudetto e i bianconeri siano ancora in corsa anche in Champions League, questa doppia sfida di Coppa Italia sembra essere considerata molto importante da entrambi i club.

In vista del match le ultime di formazione riportate da Sky sono le seguenti. Per l’Inter pochi dubbi: mister Conte conferma l’11 titolare con Darmian e Sanchez cambi obbligati, in virtù della squalifica di Hakimi e Lukaku. Pirlo, invece, fa qualche rotazione in più: a partire da Buffon, fino ad arrivare al ballottaggio tra Chiesa e Danilo ed il probabile utilizzo di Kulusevski al posto di Morata, di fianco a Cristiano Ronaldo.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Juventus:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

