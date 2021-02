Inter-Juventus, la Curva Nord accende la rivalità. Milano si sveglia piena di poster ‘No Gobbi’

Come già capitato settimana scorsa in occasione del derby, conta poco il fatto che Inter-Juventus sia ‘solo’ un match di Coppa Italia. Al di là dell’importanza che viene attribuita a questa competizione, quando nerazzurri e bianconeri si affrontano in campo anche un’amichevole può assumere contorni molto più interessanti. E per far sentire all’intero ambiente quando stasera sia importante ottenere un nuovo successo contro la squadra allenata da Andrea Pirlo dopo il 2-0 del campionato, i tifosi dell’Inter nelle scorse ore hanno tappezzato quasi tutta Milano con dei poster anti-juventini con la scritta ‘No Gobbi’.

Ricordiamo che le due formazioni questa sera si giocheranno la prima delle due sfide della semifinale di coppa, valide per l’accesso alla finale. Ovviamente l’Inter arriverà all’appuntamento con maggiori stimoli, considerando che da diversi anni ormai non riesce ad alzare un trofeo che un tempo ha invece dato grandi soddisfazioni al club nerazzurro. Anche se stasera a disposizione di Antonio Conte mancheranno due calciatori chiave per il suo gioco come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, entrambi fuori per squalifica.

