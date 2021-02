Conte: “Juventus con il dente avvelenato, non possiamo fare errori. Le differenze con il campionato…”

Tempo di vigilia in casa Inter, che domani sera affronterà la Juventus allo stadio Giuseppe Meazza nella gara valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. Una sfida particolarmente importante per i nerazzurri, che dovranno confermarsi dopo il roboante successo syu bianconeri ottenuto pochi giorni fa in campionato.

Intervistato dai canali ufficiali nerazzurri, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato delle differenze con la gara vinta pochi giorni fa in Serie A: “Sicuramente la Juventus arriverà con il dente avvelenato in virtù della sconfitta in campionato, servirà grande attenzione. Bisognerà essere sul pezzo limitando al minimo gli errori, affrontiamo una squadra forte”.

