Verso Sampdoria-Inter: salgono le quotazioni di Lautaro e Correa

I due sono meno stanchi del previsto

Simone Inzaghi pensa di rimescolare totalmente le carte rispetto a quanto trapelato e ipotizzato dopo gli ultimi allenamenti ad Appiano Gentile. Il tecnico dell' Inter infatti non ha ancora preso alcuna decisione definitiva su ci schierare per la partita di domani a Marassi contro la Sampdoria .

Tutto infatti lasciava intendere che i nerazzurri, visti i viaggi transoceanici dei sud americani, sarebbero tornati al 3-5-1-1 della prima giornata, con Stefano Sensi ad agire alle spalle dell'unica punta Edin Dzeko e gli altri attaccanti tenuti a riposo. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport tuttavia, tutto sarebbe in discussione. Inzaghi infatti prima vuole testare gli argentini Lautaro Martinez e Correa nella rifinitura di questa mattina e solo in seguito prendere una decisione. I due infatti, pur avendo ancora addosso le scorie del fuso orario, hanno alle spalle fatiche più contenute rispetto ad altri compagni, avendo di fatto saltato la partita contro il Brasile, sospesa dopo 6 minuti. Correa soprattutto, avendo giocato solo spezzoni di gara anche negli altri due match di qualificazione, è, almeno sulla carta, il più fresco a disposizione.

Inzaghi tuttavia preferirebbe schierare da titolare Lautaro Martinez, anche per affinare l'intesa con Dzeko, ancora da rodare rispetto a quella creatasi in passato con Lukaku. Non avendo potuto lavorare insieme ad Appiano, l'allenatore gradirebbe farli affiatare sul campo, in modo da oliare al meglio i meccanismi offensivi. La giornata di oggi sarà decisiva nelle scelte finali, ma non è da escludere che dal primo minuto parta una delle coppie d'attacco titolari.