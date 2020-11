Lukaku è da record: sono 30 i gol in 43 gare. Meglio di lui solo 2 vecchi bomber dell’Inter

E’ ritornato al top della forma e non smette più di segnare. Romelu Lukaku si è preso per mano l’Inter e lo sta facendo a suon di gol. Con la doppietta di ieri nella clamorosa rimonta contro il Torino, il gigante belga è arrivato a quota 7 centri in campionato e a 9 stagionali. Per Conte è sempre più un elemento indispensabile e si affida a lui anche per la agra di Champions League contro il Real Madrid.

Nella stagione 2020-2021 il numero 9 nerazzurro ha la media di un gol a partita e con ieri è arrivato a 30 centri in 43 gare. Sono numeri impressionanti, che riportano alla memoria dei tifosi dei bomber del passato. Meglio di lui, infatti, hanno fatto solo Ronaldo e Vieri. Il Fenomeno è arrivato a 30 gol in 41 partite, mentre per Bobo ne sono servite 43. Numeri da record per Lukaku, che spera di continuare ad esultare a lungo con la maglia nerazzurra.

