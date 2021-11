Di tempo ne è passato e ci auguriamo che presto la sofferenza finirà. L'ultima partecipazione agli ottavi di Champions League per l'Inter risale all'ormai lontana stagione 2011/2012. Si arrivava da un anno che aveva mostrato i primissimi segni di un lento declino, come vedremo dalla formazione scesa in campo contro il Marsiglia il 13 marzo 2012. L'11 titolare presentava alcune leggende del Triplete con qualche innesto, rivelatosi poi di dubbia qualità.