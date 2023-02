Inter-Milan, Inzaghi: “Complimenti ai ragazzi, abbiamo stradominato. Lautaro a livelli strepitosi”

PRESTAZIONE - "Ho fatto i complimenti alla squadra. Sono stati concentrati, attenti e abbiamo stradominato. Abbiamo vinto 2 derby in venti giorni. Ora guardiamo avanti con fiducia e cerchiamo di recuperare Lukaku e Brozovic. Dobbiamo guardare a noi e non dimentichiamo che martedì abbiamo avuto un quarto di Coppa Italia con l'Atalanta molto impegnativo".

LAUTARO -"Devo essere sincero, da 12 mesi sta giocando a livelli strepitosi. Un rendimento costante, nonostante non ho potuto dargli riposo. Se lo merita per come lavora quotidianamente. Stasera abbiamo fatto una gara che è stata un piacere da vedere. L'unica pecca è aver tenuto la gara in bilico".