Inter-Milan, buone notizie per Conte: Sanchez c’è. Primo jolly dalla panchina?

Antonio Conte difficilmente potrà fare affidamento su Alessandro Bastoni, risultato ieri negativo al nuovo tampone. Troppo poco il tempo a disposizione per eseguire gli esami necessari.

Il tecnico nerazzurro si può consolare però con il recupero di Sanchez. L’attaccante cileno infatti ieri si è allenato regolarmente con il gruppo: come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’affaticamento muscolare c’è ma non gli impedirà di andare in panchina. Potrebbe essere lui il primo jolly da schierare a partita in corso. Out invece Skriniar, risultato ancora positivo e bloccato in Slovacchia.

