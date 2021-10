Da PIF alle condizioni di Correa: le notizie più importanti di oggi

Le notizie nerazzurre più importanti delle ultime 24 ore

Alessio Murgida

Gli impegni dei giocatori europei in Nazionale si sono ufficialmente conclusi, al contrario del versante Sudamerica. Ed è proprio dei nerazzurri argentini che parleremo - in particolare le ultime sulle condizioni di Joaquin Correa -. Ma il tema che ha rubato l'attenzione della tifoseria interista è stato quello riguardante il fondo saudita PIF: prima l'indiscrezione di Libero, il dietrofront e poi la smentita del Corriere della Sera. Tutto questo nel consueto articolo di riepilogo della redazione di PassioneInter.

PIF-INTER: COSA C'É DI VERO - In mattinata Libero e il giornalista Federico Strumolo hanno lanciato l'indiscrezione secondo cui il fondo saudita PIF avrebbe messo sul piatto una cifra vicina a 1 miliardo di euro. In ambienti finanziari, sempre secondo la testata, si parla addirittura di accordo già trovato. A settembre ci sarebbe stato un incontro segreto a Milano per limare gli ultimi dettagli della trattativa e gli emissari di PIF avrebbero poi assistito al match tra Inter e Real Madrid di Champions League.

Poco dopo però è arrivato un dietrofront dallo stesso autore dell'articolo:

Successivamente, nel pomeriggio è arrivata la smentita del Corriere della Sera che ha però aggiunto: "Da qui a giugno 2022 qualcosa dovrà muoversi nell’assetto proprietario dell’Inter, in fortissima perdita di bilancio che Suning non è più in grado di ripianare".

LE ULTIME SU CORREA - Joaquin Correa ha solo un affaticamento, nessun infortunio più grave o altre situazioni più complesse: a confermarlo, in queste ore, è stato anche Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina. Le sue parole: "Ieri non si è allenato con il gruppo, ha svolto un lavoro differenziato. Vedremo oggi se tornerà in gruppo. Se si sentirà bene, domani ci sarà".

BASTONI RESTA ALL'INTER - Tullio Tinti, procuratore di Bastoni, è stato intercettato dai microfoni di calciomercato.com al termine dell'Assemblea Straordinaria A.I.A.C.S.-Assoagenti. Queste le sue parole: "Ha firmato un contratto circa tre mesi fa. Newcastle? Io non l'ho ancora sentito, mi auguro che mi chiamino (ride, ndr) ma Bastoni ha la maglia dell'Inter, è felicissimo di stare all'Inter e non ci sono problemi".

Nel pomeriggio, il centrale è stato ospite sul canale Twitch de Gli Autogol: "Ci tengo a ringraziare molto Conte per la fiducia che mi ha dato sin da subito - ha detto - Arrivavo da una buona stagione al Parma ma ovviamente essere titolare all'Inter è un'altra cosa. Penso di averlo ripagato ma senza la sua fiducia e i suoi insegnamenti non sarei a questo punto della mia carriera". Poi ha parlato anche di Christian Eriksen: "L'ho sentito dopo l'incidente, eravamo tutti preoccupati - ha raccontato - Adesso lo lasciamo tranquillo e aspettiamo ma è stato bello averlo rivisto ad Appiano quando è venuto a salutarci. E' stato lui a tranquillizzare noi, ci ha detto: 'Sto bene, ho dormito solo cinque minuti ma vado avanti'.