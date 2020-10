Inter-Parma, Grassi al termine dei primi 45′ (Sky): “Loro hanno tanta qualità, non dobbiamo risparmiarci”

L’Inter non è riuscita a sbloccare la gara, nonostante il dominio territoriale e il primo tempo contro il Parma finisce a reti inviolate. Al termine dei primi 45 minuti di gioco, Alberto Grassi è stato raggiunto dai microfoni di Sky e ha commentato la gara:

Queste le sue parole: “Dobbiamo essere compatti e giocare da squadra. Loro hanno tanta qualità, già lo sappiamo, e dovremo stare attenti. Non bisogna mai conservare le energie in una partita di calcio, specie in una del genere. Vedremo come andrà”.

