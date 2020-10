Kondogbia passa all’Atletico Madrid, sorride l’Inter: incasserà una percentuale sulla rivendita

Il calciomercato è fermo da tempo, con la mente dell’Inter che è rivolta principalmente sul terreno di gioco. Dalla Spagna, però, arrivano notizie che non possono che far piacere alla dirigenza del club di Viale della Liberazione, che si trova a raccogliere alcuni milioni da Geoffrey Kondogbia.

Stando a quanto riportato da As, infatti, il centrocampista è stato acquistato dall’Atletico Madrid, che ha avuto un periodo bonus per le operazioni dopo la rescissione del contratto di Thomas Partey, trasferitosi all’Arsenal. I Colchoneros hanno raggiunto un accordo con il Valencia per una cifra che orbita introno ai 20 milioni: una notizia che fa sorridere la formazione nerazzurra, che vanta una percentuale del 25% sulla rivendita. Nelle casse dell’Inter entreranno, dunque, circa 5 milioni di euro.

