Inter-Parma, Carli (Sky): “Ripositivizzazioni? Siamo contenti di essere qui a giocare. Lo spirito farà la differenza”

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita delle ore 18 in programma a San Siro, tra l’Inter e il club ducale. Queste le sue parole: “Ripositivizzazioni? Potremmo dire mille cose, dobbiamo essere contenti di giocare e di farlo contro l’Inter e che il campionato stia andando avanti. Non dobbiamo avere negatività per nessuno, sappiamo che il momento è così e sappiamo dove vogliamo arrivare. Sarà complicato arrivare in fondo, ma ci arriveremo e siamo contenti di giocare contro l’Inter. Sarà difficile ma sarà una grande soddisfazione”.

Gli viene poi chiesto se abbia notizie circa il possibile schieramento dell’Inter con la difesa a quattro: “Tra i tanti pensieri che ho questo è l’ultimo che ho in testa, l’Inter può giocare come vuole, faranno la differenza lo spirito e la qualità di giocatori e allenatori. Noi dobbiamo fare una partita di spirito e grande spessore”.

